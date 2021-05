Zelda Skyward Sword HD: i personaggi si mostrano in una valanga di nuovi screenshot

A breve distanza dall'annuncio dell'amiibo di Loftwing per The Legend of Zelda Skyward Sword HD, avvenuto tra le polemiche, Nintendo ha pubblicato una valanga di nuovi screenshot tratti dalla riedizione del classico per Wii in uscita su Switch nel corso della prossima estate.

Gli scatti ci offrono un'idea del lavoro di rifacimento operato dagli sviluppatori della casa di Kyoto, permettendoci di dare un'occhiata al protagonista Link e alla principessa Zelda (sia mentre intrattengono delle conversazioni sia mentre solcano i cieli in groppa ai loro Solcanubi), e a numerosi personaggi secondari come Groose, Gaepora, Ghiraim e Faih, lo spirito che risiede nella Spada della Dea.

Trovate tutti gli scatti in nella galleria in calce a questa notizia, ma prima di lasciarvi alla visione vi ricordiamo che The Legend of Zelda Skyward Sword HD verrà lanciato in esclusiva per Nintendo Switch il 16 luglio. Il gioco, che si colloca all'inizio della cronologia della serie e narra delle origini della Spada suprema, si appresta a tornare sull'ibrida con comandi di movimento più fluidi e l'inedita possibilità di giocare utilizzando esclusivamente i pulsanti. Nell'attesa, potete leggere il nostro speciale sulla cronologia della saga di The Legend of Zelda.