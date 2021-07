Zelda Skyward Sword HD è il più venduto in Giappone: guida una Top 10 dominata da Switch

Il magazine Famitsu ha pubblicato in rete il resoconto delle vendite di videogiochi e console effettuate in Giappone la scorsa settimana, dal 12 al 18 luglio. A dominare la classifica, prevedibilmente, troviamo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, al suo debutto sul mercato.

Classifica videogiochi giapponese | 12-18 luglio

La nuova esclusiva per Nintendo Switch (riedizione HD dell'omonimo gioco per Wii datato 2011) ha piazzato 159.089 copie, superando agevolmente l'altra nuova uscita della settimana, Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi (sì, il titolo è davvero così lungo), che di unità ne ha piazzate 107.319. Chiude il podio di una Top 10 interamente dominata dalle produzione per Nintendo Switch Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che aggiunge altre 32.111 copie al malloppo raggiungendo un totale di 169.787 (ben lontano dalle 2,2 milioni di unità totali di Monster Hunter Rise).

[NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo, 07/16/21) – 159,089 (nuovo) [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi (Neos, 07/15/21) – 107,319 (nuovo) [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom, 07/09/21) – 32,111 (169,787) [NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami, 07/08/21) – 20,711 (127,308) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 12,164 (2,694,102) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 11,565 (2,056,556) [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 10,634 (168,387) [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo, 06/25/21) – 10,339 (139,787) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,945 (3,919,253) [NSW] Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space (D3 Publisher, 07/15/21) – 9,379 (nuovo)

Classifica hardware giapponese | 12-18 luglio

Tra parentesi il numero totale di copie vendute

Nintendo Switch continua a dominare in ambito hardware, distanziando notevolmente le console di nuova generazione, che anche in Giappone continuano ad essere di difficile reperibilità sul mercato. Degno di nota il balzo di Xbox Series X, che con 1.503 pezzi venduti supera la Digital Edition di PS5.

Switch – 53,530 (16,600,519)

Switch Lite – 11,577 (3,959,196)

PlayStation 5 – 8,640 (753,017)

Xbox Series X – 1,503 (46,796)

PlayStation 5 Digital Edition – 1,467 (146,431)

New 2DS LL (incluso 2DS) – 584 (1,168,563)

PlayStation 4 – 295 (7,797,482)

Xbox Series S – 371 (16,238)

Tra parentesi il numero totale di console vendute.