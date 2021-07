Zelda Skyward Sword HD: in video le prime sei ore di gioco in italiano

Sono trascorsi solo pochi giorni dal debutto di The Legend of Zelda Skyward Sword HD, la nuova esclusiva per Nintendo Switch che ripropone il capitolo della serie per Wii con una veste grafica rinnovata ed una serie di migliorie. Se siete curiosi di scoprire com'è cambiato il gioco, allora non potete perdervi questo lungo filmato di gameplay.

Proprio in occasione del lancio del gioco abbiamo trasmesso in diretta sul canale Twitch di Everyeye una sorta di mini-maratona dedicata al gioco, il quale è stato esplorato per circa sei ore dai nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura. Se vi siete persi la nostra live, sappiate che potete correre ai ripari grazie alla diretta appena pubblicata sul canale YouTube Everyeye On Demand, sul quale siamo soliti caricare la maggior parte delle trasmissioni Twitch a distanza di qualche ora.

Prima di lasciarvi al lunghissimo filmato dedicato al gioco Switch, vi ricordiamo inoltre che ci sono stati problemi di distribuzione con gli amiibo di Zelda & Solcanubi, statuetta grazie alla quale si può attivare una sorta di viaggio rapido creando dei checkpoint. Avete già dato un'occhiata alla nostra guida con trucchi e consigli per giocare al meglio The Legend of Zelda Skyward Sword HD?