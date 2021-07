Zelda Skyward Sword HD vola in UK: è il quarto The Legend of Zelda in vetta alla Top 10

Tra le uscite Nintendo Switch di luglio 2021 più attese, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ha di recente trovato spazio nel sempre più ampio catalogo di esclusive Nintendo disponibili su Switch.

Il ritorno di quella che è di fatto la prima avventura all'interno della cronologia di The Legend of Zelda sembra aver conquistato il pubblico britannico, che per la quarta volta ha portato un viaggio di Link in vetta alle classifiche di vendita. Ora al vertice della Top 10 legata al mercato retail UK dell'ultima settimana, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD si unisce così a tre illustri predecessori: il remake di The Legend of Zelda Link's Awakening per Nintendo Switch (2019), The Legend of Zelda Wind Waker per GameCube (2003) e The Legend of Zelda Ocarina of Time per Nintendo 64 (1998).



Di seguito, trovate la classifica completa per l'ultima settimana del mercato videoludico del Regno Unito:

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD F1 2021 FIFA 21 Mario Kart 8: Deluxe Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Super Mario 3D World + Bowser's Fury Grand Theft Auto 5 Mario Golf: Super Rush Ratchet & Clank: Rift Apart

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD potrebbe aver peraltro superato il lancio del capitolo originale per Nintendo Wii. Quest'ultimo, esordito nel novembre 2011, aveva venduto il 9% in più di copie fisiche. La versione Wii, tuttavia, non era disponibile per l'acquisto digitale, che invece potrebbe contare per una percentuale di rilievo delle vendite della riedizione su Nintendo Switch. Al momento, i dati sul mercato digital del Regno Unito non sono però disponibili.