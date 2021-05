Zelda Skyward Sword HD: altro weekend, altro giro di screenshot per l'esclusiva Switch

È passata una settimana da quando abbiamo condiviso per voi una valanga di screenshot tratti da The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, riedizione del classico per Wii in uscita in esclusiva su Switch nel corso della imminente stagione estiva. Ebbene, per la vostra gioia, abbiamo un'altra serie di scatti tutti da gustare.

La maggior parte delle nuove immagini si concentrano sui personaggi non giocanti, tra i quali figurano Fi e Groose, e sulle scene di dialogo che intrattengono mentre s'interfacciano con il protagonista dell'avventura, Link. Coloro che hanno giocato il gioco originale riconosceranno tanti volti noti, e potranno quindi farsi un'idea del trattamento in alta risoluzione che hanno ricevuto.

Prima di lasciarvi alla visione della galleria in calce a questa notizia, vi ricordiamo che The Legend of Zelda Skyward Sword HD verrà lanciato in esclusiva per Nintendo Switch il 16 luglio. In quest'avventura, incentrata sulle origini della Spada Suprema, si colloca all'inizio della cronologia della serie e vede Link attraversare un mondo al di sopra delle nuvole e le lande ignote al di sotto di esso alla ricerca della sua amica d'infanzia, Zelda. The Legend of Zelda Skyward Sword HD tornerà sull'ibrida con comandi di movimento più fluidi e l'inedita possibilità di giocare utilizzando esclusivamente i pulsanti. Nell'attesa, potete ammazzare il tempo leggendo il nostro speciale sulla cronologia della saga di The Legend of Zelda.