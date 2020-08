Zelda Skyward Sword su Nintendo Switch, non solo Amazon UK: nuovo avvistamento!

L'agosto videoludico si sta rivelando portatore di insoliti e inattesi avvistamenti. Ancor più del consueto, infatti, tra i listini dei rivenditori stanno facendo la loro comparsa titoli dalla natura piuttosto misteriosa.

Dopo le intriganti segnalazioni su Prince of Persia Remake, torna a far parlare di sé anche una possibile versione Nintendo Switch di The Legend of Zelda: Skyward Sword. Dopo essere stato avvistato tra le le pagine della sezione britannica di Amazon, il presunto gioco è infatti tornato rapidamente a far parlare di sé. In brevissimo tempo, un secondo retailer ha fatto emergere dubbi sull'effettiva esistenza del porting: nello specifico, nel momento in cui scriviamo, anche Instant Gaming ha inserito uno The Legend of Zelda: Skyward Sword per Nintendo Switch nel suo database. Nella scheda dedicata non sono tuttavia presenti molti dettagli, fatta eccezione per una generica finestra di lancio coincidente con il 2021.



Da Nintendo non è mai giunta alcuna conferma in merito all'intenzione di realizzare un porting di quest'avventura di Link sull'attuale console ammiraglia. Dopo la pubblicazione del remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening su Nintendo Switch, non sono in effetti state condivise novità sull'amata saga della Grande N. In attesa di eventuali conferme o smentite in merito a una riedizione di Skyward Sword, la community resta in attesa di apprendere nuovi dettagli sul già annunciato sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.