Zelda Skyward Sword: prenota i Joy-Con in edizione speciale da GameStopZing

Il 2021 si sta rivelando un altro anno ricco di esclusive per Nintendo Switch, che in occasione del 25° anniversario di Zelda darà il benvenuto pure a The Legend of Zelda Skyward Sword HD, riedizione del celebre gioco che ha visto la luce per la prima volta nel 2011 su Nintendo Wii.

Un evento di tale portata va celebrato come si deve, pertanto la grande N ha annunciato anche una coppia di Joy-Con in Edizione Speciale dedicati a The Legend of Zelda Skyward Sword. I due controller, nello specifico, sono ispirati alla Spada Suprema e allo Scudo Hylia, due oggetti leggendari che i fan della serie conoscono molto bene. Se siete interessati, allora sappiate che potete prenotare il set di Joy-Con di The Legend of Zelda: Skyward Sword da GameStopZing al prezzo di 79,98 euro, anche online se vi torna più comodo:

Il lancio del set è previsto per il 16 luglio, ossia il giorno in cui arriverà sul mercato anche The Legend of Zelda: Skyward Sword HD in esclusiva per Nintendo Switch. Al tempo stesso vi ricordiamo che il gioco è il gioco è disponibile in preordine a 49.99 euro sul sito di GameStopZing.