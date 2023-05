Da Zelda a Street Fighter: il nuovo videoclip di Tenacious D è pieno zeppo di citazioni

Chi ama Jack Black sa bene che l'attore, doppiatore e musicista è un grandissimo appassionato di videogiochi. Proprio per esternare il suo amore verso questa forma di intrattenimento, l'artista ha deciso di dedicarle il nuovo videoclip musicale dei Tenacious D.

Il duo formato da Jack Black e Kyle Gass ha infatti pubblicato il video intitolato proprio video games, che sia nel testo che nelle immagini cita una gran quantità di serie videoludiche che, chi più e chi meno, hanno fatto la storia del medium. Tra una sequenza e l'altra, nel filmato vengono citati The Legend of Zelda, God of War (sia con Kratos che con il troll), Fallout 4, Mega Man, Red Dead Redemption 2, Minecraft, Team Fortress 2, Tomb Raider, Sonic e Super Mario. Si tratta di un quantitativo di citazioni notevole, soprattutto se si considera che il video musicale in questione ha una durata parecchio ridotta, visto che parliamo di soli 95 secondi.

Prima di lasciarvi agli screenshot del video che mostrano tutte le saghe videoludiche citate nel videoclip, vi ricordiamo che giusto qualche tempo fa Jack Black ha espresso la volontà di prendere parte ad un eventuale film di Red Dead Redemption. Per chi non lo sapesse, Jack Black è anche parte del cast del film di Borderlands.