Zelda Tears of the Kingdom: 10 a catinelle nel trailer dei riconoscimenti della stampa

Di giochi del calibro di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non se ne vedono spesso in giro, per questo motivo Nintendo ha comprensibilmente deciso di celebrarlo con un nuovo Accolades Trailer che mette in risalto gli altisonanti voti assegnati dalla stampa videoludica internazionale.

È una vera e propria pioggia di dieci quella che ha investito The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, universalmente riconosciuto come uno dei migliori giochi di questa generazione (e non solo). Nel confezionare il trailer con i riconoscimenti della stampa, Nintendo ha letteralmente avuto l'imbarazzo della scelta, viste e considerate le lodi che le sono arrivate da ogni dove. "Un'avventura brillante", l'ha definita Game Informer, mentre Axios ha parlato di "un gioco immenso, meraviglioso e profondamente interattivo". Noisy Pixel, dal canto suo, ha posto l'accento sul "gameplay avventuroso e immaginativo".

A parere di chi vi scrive, il momento più bello del trailer è quello che vede Link gettarsi nei cieli di Hyrule circondato da un mucchio di 10, tra cui quelli assegnati da GameSpot e IGN. Metacritic alla mano, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha collezionato ad oggi ben 59 perfect score: praticamente oltre la metà delle recensioni conteggiate dall'aggregatore (99 in tutto) terminano con un 10. Mica male! Il Meta Score si assesta invece su un punteggio di 96, essendo stato influenzato da alcuni pareri meno entusiastici, come il 60 di Gfinity, il 70 di But Why Tho? e l'80 di Eurogamer.

Godetevi il trailer con i riconoscimenti della stampa in apertura di notizia, dopodiché correte a scoprire che voto gli ha dato il nostro Giuseppe Arace nella sua recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.