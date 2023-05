Zelda Tears of the Kingdom è da 10 per EDGE! I voti per Redfall e Star Wars Jedi Survivor

Il numero 385 di EDGE è ora disponibile e, come di consueto, non mancano numerose recensioni per i titoli più caldi del momento. Il protagonista assoluto è però The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che si porta a casa il perfect score della rivista britannica.

Zelda Tears of the Kingdom è stato infatti premiato con un 10 pieno da EDGE, che reputa dunque un capolavoro l'ultimo kolossal targato Nintendo per la sua console ibrida Nintendo Switch. Un'opera che continua dunque ad ottenere importanti consensi, e del resto anche nella nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom abbiamo sottolineato a fondo perché si tratta di una produzione magistrale.

Su EDGE trovano però spazio molti altri rilevanti giochi delle ultime settimane: Star Wars Jedi Survivor si porta a casa un pregevole 8, mentre il controverso Redfall non va oltre 6 come valutazione. Sei è anche il voto assegnato a Burning Shores, il DLC di Horizon Forbidden West, mentre Minecraft Legends va incontro ad una sonora bocciatura pari a 4. Ecco di seguito tutti i voti del numero 385 di EDGE:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - 10

Redfall - 6

Star Wars Jedi Survivor - 8

Humanity - 9

Planet of Lana - 9

Darkest Dungeon II - 9

The Last Case of Benedict Fox - 5

Minecraft Legends - 4

Horizon Forbidden West Burning Shores - 6

Mr. Sun's Hatbox - 7

Tron Identity - 7

Non mancano dunque altre valutazioni eccellenti nell'ultimo numero, con giochi come Darkest Dungeon II, Planet of Lana ed Humanity che hanno saputo conquistare la redazione di EDGE. Il nuovo Zelda si prende però la scena, portandosi infatti a casa uno dei 10 raramente assegnati dalla nota rivista.

Ed intanto già si guarda al futuro: il producer Eiji Aonuma ha infatti già assicurato che i futuri Zelda saranno open world ed incentrati sulla libertà, ripartendo dal format di successo introdotto con gli ultimi episodi.