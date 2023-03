Zelda Tears of the Kingdom, 10 minuti in gameplay in arrivo! Ecco la data del nuovo video

Le anticipazioni sulle importanti novità in arrivo di Zelda Tears of the Kingdom si concretizzano con l'annuncio, da parte di Nintendo, dell'imminente pubblicazione di un trailer con ben dieci minuti di scene di gameplay inedite.

Dalle pagine dei profili social multilingua di Nintendo, la casa giapponese ci informa infatti di essere in procinto di mostrare dieci minuti di gameplay del sequel di Zelda Breath of the Wild. Ad accompagnarci in questa nuova 'full immersion interattiva' nella dimensione di Hyrule ci sarà Eiji Aonuma.

Il produttore della serie di The Legend of Zelda descriverà nel dettaglio gli aspetti più dirimenti dell'esperienza di gioco promessa da Zelda Tears of the Kingdom. Nell'annunciare questo importante appuntamento mediatico, Nintendo preferisce non fornire ulteriori chiarimenti sui temi che verranno trattati nel corso del video, anche se è facile ipotizzare la pubblicazione di scene di gameplay legate all'esplorazione open world, al sistema di combattimento e alle novità dell'impianto ludico.

Il video Deep Dive con 10 minuti di gameplay di Zelda Tears of the Kingdom sarà trasmesso dalla Grande N a partire dalle ore 16:00 italiane di domani, martedì 28 marzo, su tutti i canali YouTube di Nintendo.