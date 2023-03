Zelda Tears of the Kingdom, 10 minuti di gameplay in italiano: lo sviluppo è completo!

Nintendo lo aveva promesso: erano in arrivo 10 minuti di gameplay di Zelda Tears of the Kingdom, e la casa di Kyoto ha mantenuto fede alla parola data. L'attesissimo nuovo episodio della serie si è mostrato attraverso un corposo video-gameplay che ha permesso ai fan di avere un assaggio concreto dell'opera.

Accolti dal producer Eiji Aonuma, arriva subito un'importante conferma: lo sviluppo del gioco è completo, dunque è tutto pronto per il lancio su Nintendo Switch fissato al 12 maggio 2023. Subito dopo è tempo di vedere l'opera in azione tra combattimenti, creazione delle armi e mondo di gioco.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si pone in diretta continuità con il suo predecessore, Zelda Breath of the Wild, e sembra avere tutte le carte in regola per ampliare e perfezionare ulteriormente quanto già fatto dalla Grande N nel 2017. Dall'esplorazione ai combattimenti, il nuovo gioco vuole fare le cose in grande dimostrandosi ambizioso, il tutto condito con uno scenario mozzafiato che mette al centro dell'attenzione anche le ambientazioni tra i cieli, una delle caratteristiche peculiari di Tears of the Kingdom che dunque punterà forte anche sulla verticalità del gameplay attraverso soluzioni originali e mai sperimentate in Breath of the Wild.

Il video-gameplay sembra dunque rassicurare i fan sullo status del gioco ormai sempre più vicino all'esordio sul mercato. E nel frattempo è ufficiale la Nintendo Switch OLED di Zelda Tears of the Kingdom, con tanto di data e prezzo!