Zelda Tears of the Kingdom: i 2men.1kitchen ricreano la Zuppa dell'Amore!

Dopo esserci tuffati nell'ignoto di Zelda Tears of the Kingdom con il nuovo trailer, rimaniano idealmente nel regno di Hyrule per 'gustare' la nuova opera dei 2men.1kitchen: il dinamico duo di creatori di contenuti ha tratto spunto dal ricettario di The Legend of Zelda per ricreare la Zuppa dell'Amore.

Una delle pietanze più iconiche e amate del ricettario di Hyrule viene quindi rivisitato come un piatto di tortelli, panna, prosciutto e piselli. Con questa creazione dei 2men.1kitchen, la Creamy Heart Soup dal sapore tutto italiano offre ai due influencer l'opportunità di cimentarsi in questo esperimento culinario in vista del sempre più imminente lancio di Zelda Tears of The Kindgom, atteso per il 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch.

Negli ultimi capitoli della saga nintendiana firmati da Eiji Aonuma, la mitica Cream Heart Soup restituisce punti salute all'affamato Link. Nella realtà immaginata dai giovani chef romani Alessandro e Niccolò, la Zuppa dell'Amore ha il sapore di un delizioso tortello panna, prosciutto e piselli, un grande classico della cucina italiana che, esattamente come i videogiochi di The Legend of Zelda, ha segnato l'infanzia di moltissime persone.

Prima di lasciarvi alla creazione dei 2men.1kitchen, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere il nostro speciale su Zelda Tears of the Kingdom, un gameplay ricco di possibilità.