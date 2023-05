Zelda Tears of the Kingdom: una nuova abilità è nata per puro caso tramite il debug

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha fatto il suo attesissimo esordio su Nintendo Switch, e mentre i giocatori si godono la nuova avventura attraverso le terre di Hyrule, emergono nuovi retroscena sulla genesi del nuovo kolossal Nintendo e, in particolare, sulla nascita di una delle nuove abilità a disposizione di Link.

Nel corso di un'intervista con Polygon, il producer Eiji Aonuma ed il director Hidemaro Fujibayashi hanno rivelato che l'abilità Ascensus non era stata pensata per il gioco completo e, al contrario, era una semplice funzione di debug utilizzato dai programmatori durante lo sviluppo del gioco. Ascensus nella versione definitiva del gioco permette a Link di raggiungere ed attraversare piattaforme ed oggeti solidi sopra di lui, mentre in fase di sviluppo serviva agli autori per muoversi più velocemente attraverso gli scenari ed evitare così di dover ripercorrere intere aree di gioco.

"Non credo che lo abbiamo mai detto prima, ma l'abilità Ascensus nasce in verità da una feature di debug che avevamo creato per il gioco, ed ho pensato che potesse essere qualcosa da utilizzare anche nel gioco vero e proprio", rivela Fujibayashi. Director e producer hanno dunque discusso sulla possibilità di implementarla nella versione definitiva di Tears of the Kingdom, decidendo infine di renderlo uno dei nuovi poteri di Link.

"Sapete, io sono uno che, se può trovare un modo per imbrogliare, lo fa con piacere. E dunque non appena avevo a disposizione l'abilità Ascensus mi sono davvero messo a cercare ogni tipo di luogo dove poterla utilizzare", scherza Aonuma mettendo in evidenza la grande comodità di questo tipo di feature, utile per poter raggiungere più facilmente e velocemente aree altrimenti più difficili da raggiungere.

Eiji Aonuma ha già finito 20 volte Zelda Tears of the Kingdom, sperimentando approcci sempre diversi per affrontare l'avventura ed assicurarsi che tutto fosse stato sviluppato in modo corretto. A tal proposito, qualcuno ha già finito Zelda Tears of the Kingdom in 94 minuti, segnando così un primo record per il gioco.