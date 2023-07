Zelda Tears of the Kingdom: addio alla duplicazione degli oggetti?

La nuova patch di Zelda Tears of the Kingdom ha risolto alcuni dei bug per migliorare l'esperienza di gioco. Tra questi, il famoso glitch della duplicazione di alcuni oggetti.

La crociata di Nintendo verso l'abusato glitch della duplicazione è partita e, nonostante non ci sia una lista dettagliata di quali oggetti siano coinvolti, per molti di essi l'ultimo aggiornamento corregge il bug, con grande rammarico di alcuni giocatori.

Lo testimoniano già diversi utenti, che nei loro post in rete hanno segnalato per quali oggetti il glitch della duplicazione ha smesso di funzionare. Per altri, però, il problema non sembra essersi risolto, il che lascia presagire che Nintendo provvederà al più presto possibile, restando sul piede di guerra.

Nonostante i tentativi della società giapponese, pare quindi che - per ogni oggetto per il quale l'errore viene risolto - la community ne trovi un altro con cui attuarlo per favorire la duplicazione, arricchendo l'inventario di Link a dismisura.

Alcuni altri giocatori, invece, hanno scelto di disabilitare gli aggiornamenti automatici per continuare a usare la versione precedente del gioco, evitando così di rinunciare alle proprie strategie per fare rupie facili in Zelda Tears of the Kingdom.

L'ultima patch risolve glitch come quello della carne congelata, tanto per fare un esempio, ed è lecito aspettarsi che nelle prossime settimane arriveranno delle correzioni anche per tanti altri oggetti attualmente utilizzati per aggirare le regole del gioco.