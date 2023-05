Zelda Tears of the Kingdom si aggiorna: la patch risolve un importante bug

Mentre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom conquista la classifica giapponese, e non solo, il team di Nintendo rende disponibile un ulteriore aggiornamento per l'open-world.

Sin da ora, è infatti possibile procedere con il download della patch 1.1.2 del titolo per Nintendo Switch. Installando l'update, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom accoglie alcuni fix, tra i quali trova spazio un'importante correzione. Grazie a quest'ultima, si risolve infatti il bug di progressione legato alla missione principale "Camera Work in the Depths". Giunti a questo punto dell'avventura, alcuni giocatori erano rimasti bloccati, senza possibilità di procedere oltre nella storia. Tale inconveniente è stato ora risolto da Nintendo proprio tramite la patch 1.1.2.



Parallelamente, l'aggiornamento corregge alcuni ulteriori problemi minori riscontrati in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dal punto di vista tecnico, in particolare, l'intervento dovrebbe evitare l'improvviso aumento del volume di gioco segnalato da parte della community in viaggio a Hyrule. Infine, Nintendo comunica di aver introdotto diversi cambiamenti volti a migliorare l'esperienza dal punto di vista del gameplay.



Parallelamente al supporto post lancio offerto da Nintendo, gli appassionati continuano a sperimentare con le meccaniche del sequel di Breath of the Wild: di recente, è persino spuntato un elicottero funzionante in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.