Zelda Tears of the Kingdom, è allarme spoiler! Come evitarli su YouTube, siti e social

Mancano ancora due settimane al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, eppure alcune copie del gioco sono già finite nelle mani dei videogiocatori, oltre che in quelle dei membri della stampa specializzata.

Su Reddit sono apparse diverse fotografie della Collector's Edition, ciò significa che qualcuno già possiede il gioco e potrebbe condividere dei dettagli sulla storia anzitempo. Per questo motivo, vi invitiamo a fare molta attenzione mentre navigate in rete nelle prossime settimane, offrendovi inoltre dei consigli - alcuni banali, altri meno - che potrebbero aiutarvi a stare alla larga dalle sgradite anticipazioni.

L'ideale sarebbe sospendere l'utilizzo di YouTube, Facebook e altri social network per qualche tempo. Tra gli algoritmi che continuano a suggerire contenuti potenzialmente interessanti e i birbaccioni che potrebbero svelare dettagli non richiesti nei posti più impensabili, lo spoiler è sempre dietro l'angolo. Sui social network potreste provare a silenziare gli account maggiormente "a rischio", ma questo non impedisce l'apparizione dei suddetti contenuti consigliati, mentre YouTube non possiede veri e propri filtri. Sospendere l'utilizzo dei social, inoltre, non è certamente fattibile per tutti.

Per ovviare a questi problemi, vi consigliamo dunque di installare dei plugin per bloccare gli spoiler su Google Chrome e Firefox. Tra i più utili c'è Spoiler Protection 2.0 (disponibile per entrambi i browser), ma ci vengono in mente anche Unspoiler per Chrome e Hide Spoilers per Firefox. Questi plugin funzionano tutti nella stessa maniera e richiedono la digitazione di alcune parole chiave da oscurare. Una volta digitate quelle di vostro interesse - in questo caso, ad esempio, "Zelda", "Tears", "Kingdom" e "TOTK" - non le vedrete più apparire da nessuna parte. Con esse spariranno anche le immagini degli articoli, le copertine e le miniature di video correlate.

In questo modo dovreste riuscire ad arrivare sani e salvi fino al 12 maggio, giorno in cui The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verrà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch.