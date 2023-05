Zelda Tears of the Kingdom ambientato dopo Breath of the Wild, ma di quanto?

Sappiamo che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un seguito diretto di Breath of the Wild, ma finora non è mai stato spiegato in maniera esplicita quanto tempo è esattamente trascorso tra i due episodi. Qualche dettaglio in più arriva adesso da Nintendo.

Nel corso infatti di un nuovo Ask The Developer organizzato dalla casa di Kyoto ed incentrato per l'appunto sul nuovo gioco di The Legend of Zelda, il producer Eiji Aonuma ha infatti fornito alcuni dettagli sulla narrativa di Zelda Tears of the Kingdom, ribadendo non solo che la nuova avventura di Link si pone in diretta continuità con quanto narrato nel kolossal del 2017, ma anche che il prossimo Zelda "è ambientato ad Hyrule poco dopo la conclusione di Breath of the Wild".

Aonuma non scende maggiormente nei dettagli e dunque resta ancora poco chiaro quanto tempo effettivamente sia trascorso tra le due storie, in ogni caso sembra lecito dedurre che Tears of the Kingdom si svolgerà qualche mese o al massimo un paio d'anni dopo le vicende del predecessore. Sempre a proposito della narrativa, secondo il director Hidemaro Fubayashi non è necessario aver giocato Zelda Breath of the Wild per giocare Tears of the Kingdom, con la storia studiata per essere pienamente comprensibile anche da chi si avvicina per la prima volta alla serie.