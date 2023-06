Zelda Tears of the Kingdom, nuovi amiibo in arrivo? Scoperti alcuni file dai dataminer

Il successo della nuova avventura di Link non tramonta anche a distanza di settimane dalla sua uscita ufficiale in quel di Nintendo Switch: quello di Zelda Tears of the Kingdom è il miglior debutto per la serie in Spagna e in molti altri Paesi, ove il pubblico ha accolto a braccia aperte l'attesissimo sequel di Zelda Breath of the Wild.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom va oltre ogni aspettativa e, tra utenti che proseguono il proprio cammino alla ri-scoperta di Hyrule ed altri che l'hanno già portato al termine, l'attesa di nuovi contenuti per l'ultima esclusiva Nintendo Switch è sicuramente palpabile. Però, forse, non sarà necessario attendere troppo a lungo: stando a quanto emerso negli ultimi datamine, il codice sorgente di Tears of the Kingdom presenterebbe dei riferimenti ad alcuni elementi non presenti in gioco. Ciò, in altre parole, suggerisce che potrebbero esservi dei contenuti in arrivo in un prossimo futuro.

Tuttavia, ad incuriosire è la natura dei suddetti dati: i dataminer hanno trovato dei riferimenti a dei tessuti per la paravela e ciò farebbe pensare che Nintendo abbia intenzione di rilasciare nuovi amiibo per i possessori di Zelda Tears of the Kingdom. Ad accreditare questa ipotesi vi è il riferimento ai codici ID 1049 e 1050 nello sblocco di tali tessuti, che richiederebbe l'utilizzo del lettore interno ai Joy-Con della console per le statuette amiibo.

Che vi siano nuovi amiibo di Zelda Tears of the Kingdom in arrivo? Purtroppo non vi è modo di dirlo con certezza, perciò non ci resta che attendere qualche nuova comunicazione ufficiale proveniente direttamente dalla Grande N.