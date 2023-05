Zelda Tears of the Kingdom: Aonuma e Fujibayashi salutano i giocatori italiani in video

La lunga attesa è finalmente terminata, e i possessori di Nintendo Switch si sono nuovamente lanciati in quel di Hyrule per scoprire The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Il producer Eiji Aonuma e il game director Hidemaro Fujibayashi hanno dedicato un messaggio speciale in occasione del debutto.

Quello che potete consultare in cima alla notizia è il messaggio celebrativo con cui Aonuma e Fujibayashi hanno voluto salutare e ringraziare tutti i giocatori che hanno atteso fiduciosamente l'arrivo del gioco. I due ci ricordano che, sebbene sia costruito sulle fondamenta di Breath of the Wild, questo nuovo capitolo di The Legend of Zelda ci consente di esplorare aree situate in cielo, di addentrarci nel sottosuolo, e di scoprire la miriade di altre novità che si celano nell'open world di Hyrule.

Assolutamente da apprezzare il saluto iniziale e l'augurio di "buona fortuna" che Aonuma e Fujibayashi rivolgono direttamente ai giocatori italiani. Pur condividendo alcune frasi in inglese nelle varie versioni, il video messaggio è stato parzialmente adattato da Nintendo in diverse lingue per celebrare con grande classe il lancio del gioco.

Celebrato anche da Sony e Microsoft, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è disponibile ora su Switch. Sulle nostre pagine potete consultare la Recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, per scoprire tutti i dettagli sul nuovo capolavoro targato Nintendo.