Zelda Tears of the Kingdom è appena uscito, ma c'è chi l'ha già finito in 94 minuti!

La lunga attesa è finalmente conclusa: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è disponibile su Nintendo Switch ed i fan si stanno già buttando in massa sulla nuova avventura di Link tra le terre ed i cieli di Hyrule. Ma intanto qualcuno è già riuscito a finire il nuovo kolossal Nintendo.

Documentando la sua impresa attraverso una speedrun disponibile su Youtube (che chiaramente vi invitiamo a non visionare se siete in procinto di iniziare il gioco essendo presenti vari spoiler, finale compreso), l'utente Gymnast86 è infatti riuscito a finire la storia principale di Zelda Tears of the Kingdom impiegando in totale 94 minuti e 33 secondi. Si tratta di uno dei primissimi record relativi al kolossal di Nintendo ufficialmente disponibile solo da poche ore, e con tutta probabilità arriveranno molto presto ulteriori record ancora migliori. In ogni caso resta comunque impressionante l'impresa di Gymnast86, specie considerando che la durata di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom può abbondantemente andare oltre il centinaio di ore.

Chiaramente, data l'enorme longevità complessiva del gioco, lo speedrunner ha saltato la larghissima maggioranza dei contenuti presenti. Non è inoltre da escludere che lo stesso Gymnast86 possa migliorare ulteriormente il suo record, eventualmente sfruttando ancora meglio i nuovi poteri a disposizione di Link o eventuali glitch all'interno del gioco. L'attuale record mondiale relativo a Zelda Breath of the Wild è di 23 minuti e 49 secondi: chissà se anche per il più longevo Tears of the Kingdom si arriverà ad un simile risultato.

Intanto non perdetevi la nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom, in cui mettiamo in evidenza le enormi qualità dell'ultima fatica targata Nintendo.