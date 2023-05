Zelda Tears of the Kingdom in arrivo: il nuovo spot Nintendo è commovente

È tempo di scoprire un nuovo tassello della cronologia di The Legend of Zelda, grazie all'ormai imminente pubblicazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

In vista dell'appuntamento, il team di Nintendo ha pubblicato un nuovo spot TV dedicato al gioco, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato, della durata di pochi minuti, vede protagonista un uomo che ha smarrito la capacità di dare sfogo alla propria immaginazione. Oberato da una quotidianità fatta di lavoro e spostamenti sui mezzi pubblici, si trova in una fase di profondo scoramento. Su queste basi, si innesta l'incontro con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, per un risultato che potete scoprire direttamente nello spot TV.

Toccante, la pubblicità fa leva sul senso di avventura che le migliori produzioni videoludiche sono in grado di far (ri)nascere nei giocatori che se ne lasciano catturare. Nei panni di Link, gli appassionati potranno presto tornare a calcare le pianure di Hyrule visitate in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in uno dei sequel più attesi degli ultimi anni.



