Zelda Tears of the Kingdom sarà il grande assente al PAX East 2023 di Nintendo

Come confermato in via ufficiale nelle scorse settimane, Nintendo sarà presente al PAX East 2023. L'azienda di Kyoto è pronta a mostrare al pubblico alcune delle sue più grandi produzioni videoludiche appartenenti alla line-up di Nintendo Switch: tra i nomi figurano Super Smash Bros, Mario Kart 8 e altro ancora. Però, c'è un importante assente.

In seguito alla dichiarazione della presenza di Nintendo al Bay State, in particolare allo stand 13005 con alcuni dei grandi titoli della console ibrida della Grande N, è emerso che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà uno dei giochi mancanti all'evento. "The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non sarà presentato al PAX East 2023", ha confermato un portavoce di Nintendo all'Herald.

Il ritorno in auge di grandi nomi dell'industria videoludica all'interno di questo importante evento videoludico e non solo, vedrà quindi l'assenza di uno dei titoli più importanti della prima metà del 2023. In uscita il 12 maggio, Tears of the Kingdom lascerà il post ai titoli competitivi targati Nintendo. "La presenza di Nintendo alla fiera sarà dedicata alle attività di gioco competitivo. Maggiori dettagli saranno rivelati in seguito".

Sfortunatamente, il vuoto generato dalla voglia di provare con mano il sequel di Breath of the Wild non potrà essere colmato grazie al PAX East 2023, rimandando al mese di maggio la "prova del nove" su uno dei titoli più promettenti della line-up di Switch del 2023. D'altronde, come detto dalla stessa Nintendo per mezzo del presidente di Nintendo of America Doug Bowser, Zelda Tears of the Kingdom 'varrà tutti i vostri 70 euro'. Siete curiosi di sapere di più sulla prossima esclusiva della Grande N? Se sì, vi invitiamo a recuperare la nostra analisi del nuovo trailer di Zelda Tears of the Kingdom.