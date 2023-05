Zelda Tears of the Kingdom: è meglio aumentare i cuori o il vigore?

Proprio come in Breath of the Wild, nel corso dell'avventura di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom dovremo progressivamente potenziare il protagonista tramite il completamento dei Sacrari e ci verrà chiesto se aumentare il numero massimo di portacuori o aggiungere un po' di stamina con un portavigore extra. Ma quale dei due è più utile?

La risposta a questa annosa domanda non è per nulla semplice e tutto dipende molto dal giocatore. È chiaro che puntare tutto sui cuori può aumentare a dismisura le probabilità di sopravvivenza di Link e consentirgli così di affrontare qualsiasi tipo di minaccia senza preoccuparsi troppo di eseguire schivate perfette o parry. Si tratta questa della via 'facile', che però è sconsigliata sia per i giocatori che vogliono un livello di sfida adeguato che per quelli che desiderano agevolare l'esplorazione. L'aumento dei portavigore non solo permette di correre per tratti più lunghi senza mai fermarsi, ma anche di scalare vette più elevate e restare per un quantitativo di tempo maggiore con la paravela aperta nei cieli di Hyrule. Occorre inoltre specificare che avere a disposizione due interi indicatori di stamina (due cerchi verdi completi, per intenderci) è un requisito essenziale per mettere le mani sulla Master Sword, anche nelle fasi iniziali del gioco.

Se anche dopo aver valutato gli aspetti positivi di ciascuno dei due tipi di potenziamento continuate ad essere indecisi, vi suggeriamo di procedere in questo modo: aggiungete qualche portacuore per migliorare leggermente la difesa del protagonista di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e poi concentratevi esclusivamente sull'aumento del vigore.

Vi ricordiamo che ciascun potenziamento richiede 4 Sfere della Benedizione, ovvero l'oggetto che si ottiene completando i Sacrari. Una volta accumulato il numero sufficiente di risorse, basterà parlare con una qualsiasi statua della dea Hylia per chiedere un power-up.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come utilizzare le nuove abilità di Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come muovere i primi passi in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.