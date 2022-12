Zelda Tears of the Kingdom avrà funzionalità online? Indizi da uno store olandese

Pochi giorni dopo la pubblicazione del rating ESRB di Zelda Tears of the Kingdom, da un negozio di videogiochi olandese arrivano delle importanti anticipazioni sull'attesissimo sequel di Zelda Breath of the Wild.

Dalle pagine di Reddit sta infatti rimbalzando in rete la foto di un opuscolo pubblicitario rintracciato in un non meglio precisato negozio di videogiochi in Olanda con del materiale promozionale riguardante Zelda Tears of the Kingdom.

In base a quanto segnalato dall'opuscolo, il prossimo kolossal nintendiano di Eiji Aonuma dovrebbe vantare delle funzionalità legate a Nintendo Switch Online. Nella scheda dell'opuscolo dedicata a Zelda Tears of the Kingdom campeggia un banner che segnala, appunto, la presenza di funzioni online nel titolo, con tanto di messaggio che esorta i futuri emuli di Link a "ottenere di più dal tuo Nintendo Switch".

L'indicazione offerta dal negozio olandese, se confermata, potrebbe preannunciare la presenza di una modalità multiplayer asincrona in Zelda Tears of the Kingdom simile quella adottata da FromSoftware in titoli come Dark Souls ed Elden Ring, o magari la possibilità di accedere a contenuti generati dagli utenti. C'è anche chi, giustamente, ritiene che possa trattarsi di una semplice indicazione sullo sblocco di contenuti esclusivi a tema Zelda per gli abbonati a Nintendo Switch Online, oppure di un banale errore commesso da chi ha realizzato questo opuscolo. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Zelda Tears of the Kingdom in viaggio tra i cieli di Hyrule.