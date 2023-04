Zelda Tears of the Kingdom in azione: leak per lo spot tv USA

A dispetto della dura reazione di Nintendo ai leak su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, emergono in rete ulteriori materiali legati al sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sui lidi di Reddit, in particolare, ha trovato spazio uno spot pubblicitario ancora inedito, la cui trasmissione sarebbe attesa sui canali televisivi statunitensi. Il video, della durata inferiore a un minuto, mostra molteplici tipologie di videogiocatori intente a percorrere Hyrule, ancora una volta nei panni di Link. Grande enfasi è posta sui nuovi poteri dell'eroe, ora in grado di assemblare oggetti e componenti per dare vita a colossali creazioni, tra imbarcazioni e piattaforme fluttuanti.

Al lancio del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild manca ormai solamente un mese circa, con i possessori di Nintendo Switch in trepidante attesa di poter scoprire quale sarà il destino di Zelda e Link. Per scandire l'attesa, il team di Nintendo ha pubblicato un coinvolgente e ultimo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, anche in italiano. Nel sollevare una marea di domande, il filmato ha ridato appuntamento alla community direttamente al prossimo 12 maggio 2023, giorno di uscita dell'avventura sul mercato del videogioco globale.