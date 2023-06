Zelda Tears of the Kingdom batte Diablo 4 e torna in cima alle classifiche UK

E' durato giusto una settimana il dominio di Diablo 4 nelle classifiche di vendita UK: l'apprezzato Action/RPG di Blizzard Entertainment deve già cedere il gradino più alto del podio, che viene nuovamente conquistato da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Il kolossal di Nintendo disponibile su Nintendo Switch dallo scorso 12 maggio ha dominato a lungo le chart del Regno Unito, confermandosi un successo eccezionale sin dai primi giorni (del resto Zelda Tears of the Kingdom ha venduto 10 milioni di copie in soli 3 giorni dopo il debutto sul mercato). L'opera continua dunque a vendere in maniera consistente, mentre Diablo IV rimane sempre sul podio scivolando però al terzo posto: la seconda posizione è infatti conquistata da un nuovo arrivato, F1 23. Di seguito ecco la Top 10 completa della nuova classifica:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom F1 23 Diablo IV God of War Ragnarok Hogwarts Legacy Call of Duty Modern Warfare II Mario Kart 8 Deluxe FIFA 23 Star Wars Jedi Survivor Street Fighter 6

Street Fighter 6 scivola in ultima posizione dopo essere stato in quinta posizione sette giorni prima, mentre il resto dei primi 10 giochi più venduti vede la presenza di diversi "evergreen" come COD Modern Warfare II, FIFA 23 e Mario Kart 8 Deluxe, in genere presenza assai frequente nelle chart del Regno Unito. Vedremo ora quanto durerà il nuovo prima di Zelda Tears of the Kingdom, soprattutto considerando che questa settimana vede l'esordio di un altro titolo fortemente atteso come Final Fantasy XVI.