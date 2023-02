Zelda Tears of the Kingdom batte FF 16: è il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom continua a guidare la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu, con oltre 900 voti raccolti nella settimana che va dal 26 gennaio al primo febbraio.

A seguire troviamo Final Fantasy 16 e Pikmin 4, che occupa il gradino più basso del podio con oltre 450 voti. Ecco la Top 30 completa:

Most Wanted Famitsu 14 febbraio 2023

[NSW] The Legend of Zelda Tears of the Kingdom – 912 voti [PS5] Final Fantasy XVI – 843 voti [NSW] Pikmin 4 – 463 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 413 voti [NSW] Octopath Traveler II – 382 voti [PS5] Street Fighter 6 – 305 voti [PS5] Resident Evil 4 – 302 voti [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe – 191 voti [PS5] Pragmata – 186 voti [NSW] Atelier Ryza 3 – 159 voti [PS4] Like a Dragon 8 – 148 voti [NSW] Master Detective Archives Rain Code – 133 voti [PS4] Like a Dragon Ishin! – 127 voti [PS4] Resident Evil 4 – 122 voti [PS5] Like a Dragon 8 – 117 voti [NSW] Ushiro – 111 voti [NSW] Tales of Symphonia Remastered – 109 voti [NSW] Rune Factory 3 Special – 106 voti [NSW] Winning Post 10 – 104 voti [PS4] Street Fighter 6 – 103 voti [PS4] Atelier Ryza 3 – 101 voti [PS5] Ys X – 95 voti [NSW] Theatrhythm Final Bar Line – 88 voti [PS5] Atelier Ryza 3 – 85 voti [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection – 83 voti [NSW] Ys X – 82 voti [PS5] Octopath Traveler II – 80 voti [PS4] Octopath Traveler II – 77 voti [PS4] Theatrhythm Final Bar Line – 76 voti [PS5] Like a Dragon Ishin! – 69 voti

Gli ultimi posti della classifica sono occupati da Octopath Traveler II per PS5 e PS4, Theatrhythm Final Bar Line per PS4 e Like A Dragon Ishin per PlayStation 5.