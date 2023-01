Zelda Tears of the Kingdom è l'ultimo blockbuster per Switch prima della pensione?

Andy Robison di VGC e Chris Dring di GamesIndustry non hanno dubbi: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom rappresenterà l'ultimo grande blockbuster per Nintendo Switch, ma cosa si intende esattamente con questo termine?

I due giornalisti mettono subito in chiaro di non riferirsi assolutamente al fatto che Tears of the Kingdom sarà l'ultimo gioco per Nintendo Switch, per il 2023 sono previsti tanti titoli first e third party dunque non siamo al canto del cigno di Switch, tuttavia sarà difficile vedere altri progetti ad ampio respiro dopo il nuovo Zelda.

Chris Dring sottolinea come "è vero, uscirà Pikmin e usciranno altri titoli ma nessuno di questi venderà almeno dieci milioni di copie come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom" e anche Andy Robinson è d'accordo, dichiarando che non sarebbe sorpreso di vedere i primi rumor concreti sul successore di Switch alla fine della primavera, dopo il lancio della nuova avventura di Link.

La lista delle esclusive Nintendo Switch del 2023 include oltre a Tears of the Kingdom anche Fire Emblem Engage e Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon mentre tra i giochi ancora privi di una data troviamo Pikmin 4 e Metroid Prime 4, solamente per fare due esempi di titoli destinati ad uscire in seguito al lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.