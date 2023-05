Zelda Tears of the Kingdom fa boom in Giappone: oltre 1 milione di copie al lancio

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è finalmente disponibile su Nintendo Switch e, come prevedibile, il titolo è stato accolto con particolare entusiasmo dai giocatori, inclusi quelli giapponesi.

Come riportato gli ultimi dati di Famitsu, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha totalizzato 1.119.502 copie vendute durante la prima settimana sul suolo nipponico. Si tratta di un dato incoraggiante per Nintendo, dal momento che riesce a superare i numeri al lancio di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Rimangono tuttavia a debita distanza i record al lancio di Splatoon 3 e, soprattutto, Pokémon Scarlatto e Violetto.



Di seguito vi riportiamo la top 10 software in Giappone nelle settimana che va dal 5 al 14 maggio:

[NSW] Zelda: Tears of the Kingdom – 1,119,502 / NEW [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 9,794 / 5,293,478 [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 7,335 / 2,182,171 [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 6,819 / 426,789 [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 6,420 / 5,028,722 [PS4] Hogwarts Legacy – 6,384 / 38,302 [NSW] Minecraft – 5,704 / 3,135,953 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 5,061 / 5,190,681 [NSW] Splatoon 3 – 4,856 / 4,014,693 [NSW] Mario Party Superstars – 3,746 / 1,230,382

Il successo di Zelda Tears of the Kingdom spinge le vendite di Nintendo Switch, che torna a fare meglio di PlayStation 5.

Switch OLED Model – 65,628 (4,504,700) PlayStation 5 – 35,899 (3,020,596) Switch – 11,395 (19,310,530) Switch Lite – 6,029 (5,297,854) PlayStation 5 Digital Edition – 5,545 (491,819) PlayStation 4 – 787 (7,869,824) Xbox Series X – 167 (185,776) Xbox Series S – 108 (252,320) New 2DS LL (incluso 2DS) – 51 (1,191,604)

Davvero bassi i numeri di Xbox Series X e Series S, che combinati non riescono neppure a raggiungere le 787 unità di PlayStation 4.