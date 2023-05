Zelda Tears of the Kingdom e Breath of the Wild: un sequel mai messo in discussione

Sta ormai per esaurirsi il conto alla rovescia per il ritorno di Link e Zelda su Nintendo Switch, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in arrivo sul mercato venerdì 12 maggio 2023.

A pochi giorni dal lancio dell'attesissima avventura, Nintendo ha pubblicato una ricca intervista agli autori del gioco, che hanno rivelato alcuni interessanti retroscena sulla sua realizzazione. Eiji Aonuma, producer di The Legend of Zelda, ha in particolare raccontato di come al momento della conclusione dello sviluppo di Breath of the Wild gli sviluppatori avessero per lungo tempo riflettuto sulla possibilità di consentire a Link di continuare a esplorare Hyrule anche dopo i titoli di coda.



"Anche se Breath of the Wild ha una sua conclusione, - ha spiegato Aonuma - continuavamo ad avere idee che avremmo voluto veder realizzate in quella versione di Hyrule". Proprio tale riflessione convinse infine Nintendo della possibilità di ambientare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom esattamente nello stesso mondo del suo predecessore. Una circostanza confermata anche da Fujibayashi: "Quando annunciammo al team che l'ambientazione sarebbe rimasta la stessa anche nel sequel, nessuno ebbe obiezioni!".

Nonostante gli evidenti rimandi del sequel a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il team di Nintendo ha garantito che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà perfetto anche per i nuovi giocatori desiderosi di scoprire la saga.