Zelda Tears of the Kingdom o Breath of the Wild: quale preferite tra i due?

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un gioco che va oltre ogni aspettativa ed il suo successo è tale da aver permesso all'ultima avventura di Link di guadagnare il podio dei titoli più apprezzati di sempre dalla critica specializzata e non solo. Lo spadaccino Hylia torna sulle tracce della principessa Zelda in un viaggio fuori dagli schemi.

Eppure, la natura da sequel diretto portata avanti con Tears of the Kingdom ha dato vita ad un obbligatorio confronto con il suo predecessore, uscito nell'ormai lontano 2017 in concomitanza della vendita in tutto il mondo della console ibrida della Grande N, Nintendo Switch: Zelda Tears of the Kingdom e Breath of the Wild non sono uguali.

Ciò nonostante, la direzione tecnica e artistica di questa nuova iterazione è ripresa a piè pari dal precedente gioco, nonostante la dimensione ludica della produzione sia stata migliorata notevolmente: se da un lato Link ha nuovi poteri e infinite possibilità per procedere con il proprio viaggio, la modifica alla verticalità di Hyrule contribuisce alla creazione di un gioco ludicamente più appagante.

Sorge allora spontanea la seguente domanda: è meglio Zelda Breath of the Wild o Zelda Tears of the Kingdom? La risposta non è affatto scontata e, proprio per questo, vi invitiamo a farci sapere la vostra opinione argomentando qui sotto dei commenti a favore del capitolo di Zelda del 2017 o del 2022. Nel mentre, vi state già cimentando in questo nuovo viaggio? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare la nostra guida su come sbloccare la maschera che aiuta a trovare i semi Korogu in Zelda Tears of the Kingdom.