Zelda Tears of the Kingdom, a caccia di segreti? Ecco le mappe interattive!

Se vi sentite smarriti tra le lande di Hyrule e volete cercare di fare il punto della situazione sulle missioni da intraprendere o sui nascondigli dei semi Korogu in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dalla community arriva uno strumento molto utile: le mappe interattive!

Dopo l'esperienza positiva avuta dai fan nel periodo di lancio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gli appassionati di Gamer Guides hanno deciso di ripetere l'esperimento anche con il sequel. Già disponibili sul portale, le mappe interattive dedicate a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stanno progressivamente prendendo forma, grazie alle continue scoperte e segnalazioni dei Link di tutto il mondo.

Suddivise tra superficie, profondità e isole fluttuanti di Hyrule, le mappe interattive propongono anche approfondimenti specifici legati ai diversi Templi da affrontare nel corso dell'avventura. Di seguito, vi riportiamo i link principali per accedere al contenuto:

Nel momento in cui scriviamo, le mappe interattive non sono ancora complete, ma work in progress. Nonostante ciò, i dati riportati sono già moltissimi e coinvolgono, oltre a materiali per le costruzioni e tanto altro. Buona esplorazione!