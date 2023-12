Zelda Tears of the Kingdom candidato GOTY ai TGA 2023: Nintendo celebra la nomination

Quest'anno la lotta al GOTY dei The Game Awards 2023 si prospetta molto combattuta dati i grandissimi nomi coinvolti. Nintendo si è portata a casa ben due nomination grazie a Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e proprio all'ultima avventura di Link è dedicato un trailer celebrativo.

Si tratta in realtà di un semplice video promozionale che mostra non solo alcuni stralci di gameplay, ma ricorda anche tutte le singole nomination ricevute da Tears of the Kingdom in vista della nuova edizione dei The Game Awards: oltre ad essere candidato a Game of the Year, il kolossal della Grande N è in lizza anche per le categorie Best Action/Adventure, Best Art Direction, Best Score and Music e Best Game Direction, per un totale dunque di ben 5 candidature.

Del resto non c'è da sorprendersi dato che l'esclusiva per Nintendo Switch si è subito imposta come uno dei giochi più brillanti di tutto il 2023: come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom, l'opera Nintendo si è rivelata uno dei migliori Action/Adventure degli ultimi anni, capace di prendere il meglio del precedente Zelda Breath of the Wild e di arricchirlo ulteriormente con nuovi scenari, abilità e contenuti.

Riuscirà Zelda Tears of the Kingdom a vincere il GOTY superando la concorrenza di Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Resident Evil 4 Remake, Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder? Appuntamento dunque al prossimo 7 dicembre (per gli italiani alle ore 01:30 dell'8 dicembre) per scoprirlo!