Zelda oltre Tears of the Kingdom: un capitolo con la principessa giocabile? Parla Aonuma

Con un lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in grado di superare le vendite di Hogwarts Legacy, la serie di casa Nintendo dimostra ancora una volta di godere di ottima salute.

Con oltre trentacinque anni di storia alle spalle, l'epopea di Link e Zelda continua a evolversi e a trasformarsi, con l'obiettivo di stupire il pubblico a ogni nuovo esordio. Ma dopo il clamoroso successo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quale ulteriore formula di gameplay potrebbe farsi strada nel team creativo della Grande N?

Ne ha parlato di recente Eiji Aonuma, storico producer della saga, nel corso di un'interessante intervista concessa a Vanity Fair. Nel riflettere sulla possibilità di rendere la principessa Zelda vera e propria protagonista giocabile in un capitolo della serie, il veterano Nintendo ha offerto un'articolata riflessione. "La nostra costante priorità è il gameplay. - ha premesso Aonuma - Se dovesse emergere che per dare vita a uno specifico gameplay sarebbe utile dare questo ruolo alla principessa Zelda, allora potremmo pensare di prendere questa direzione. Detto ciò, visto che non sappiamo quale sarà la prossima declinazione della serie in termini di gameplay, non possiamo sapere nemmeno quale sarà la futura evoluzione di Zelda".



Ogni elemento della saga Nintendo è in costante evoluzione, dai poteri di Link al ruolo di Ganondorf nel mondo di The Legend of Zelda. Non è dunque completamente da escludere la possibilità di assistere a una "promozione" di Zelda al ruolo di protagonista d'eccezione: vi piacerebbe vedere in azione questa eventualità nel prossimo The Legend of Zelda?