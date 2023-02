Zelda Tears of the Kingdom più caro di altri giochi Nintendo: 'decidiamo caso per caso'

Per chiudere in grande stile il Nintendo Direct di febbraio, il team del colosso di Kyoto non poteva non pubblicare un nuovo trailer dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

L'attesissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild approderà su Nintendo Switch il prossimo 12 maggio 2023. Per vivere al lancio la nuova avventura di Link, i possessori della console ibrida dovranno affrontare una spesa di 69,99 euro. Il prezzo di listino si presenta dunque come più elevato rispetto a quello di altre esclusive per la console ibrida. Titoli del calibro di Fire Emblem: Engage, o i futuri Pikmin 4 (la data di lancio di Pikmin 4 è stata annunciata)e Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon trovano infatti spazio sul mercato al prezzo di 59,99 euro.



Un dettaglio che si riflette anche all'estero e che ha spinto la redazione USA di Game Informer a chiedere delucidazioni sul futuro approccio di Nintendo alla questione. In risposta, il colosso di Kyoto ha garantito che il prezzo di lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non costituisce l'avvio di una nuova politica commerciale da parte dell'azienda. La Grande N, si legge nella nota di risposta, continuerà a stabilire il prezzo dei propri prodotti caso per caso.



Una replica che - francamente - non sorprende. I giocatori di buona memoria ricorderanno infatti che lo stesso The Legend of Zelda: Breath of the Wild era stata proposto a 69,99 euro ai tempi del lancio su Nintendo Switch.