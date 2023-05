Zelda Tears of the Kingdom: la clip di Nintendo svela un segreto del gameplay

Mentre fervono i preparativi per l'evento di lancio di Zelda Tears of the Kingdom, i curatori dei social di Nintendo Italia descrivono una delle innumerevoli meccaniche di gameplay inedite della prossima, attesissima esclusiva Switch.

La nuova clip condivisa su Twitter dai ragazzi di Nintendo Italia è la perfetta testimonianza del gameplay emergente che caratterizzerà la prossima avventura open world di Link. Nel breve spezzone ingame datoci in pasto dalla casa di Kyoto, l'impavido eroe di Hyrule mostra come affrontare il nemico di turno senza ricorrere a funzionalità evolute come Compositor, l'abilità inedita che gli consentirà di 'fondere' armi, oggetti ed equipaggiamenti per sbloccarne il potere latente e migliorarne statistiche e attributi.

Come testimoniato dalla clip che mostra Link congelare un avversario senza utilizzare alcun genere di arma ma semplicemente scagliandogli addosso la variante bianca di una gelatina chuchu, i giocatori avranno l'opportunità di tenere in mano e lanciare i materiali raccolti esplorando lo scenario free roaming, diversamente da quanto sperimentato in Zelda Breath of the Wild.

Solo a partire dal 12 maggio, con il lancio di Zelda Tears of the Kingdom su Nintendo Switch, capiremo quanto sarà profonda la 'tana del Bianconiglio' rappresentata da quella che promette di essere l'enorme offerta ludica e contenutistica della nuova avventura firmata da Eiji Aonuma. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale su Zelda Tears of the Kindgom e un gameplay ricco di possibilità.