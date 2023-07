The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: come fare 999.999 Rupie prima della nuova patch

Accumulare denaro, che sia in un videogioco o nella vita vera, è qualcosa che generalmente non si disdegna mai. Questo vale anche per Zelda Tears of the Kingdom e pare che sia stato scoperto un nuovo metodo per fare palate di rupie molto rapidamente.

La scoperta si deve al canale Youtube di Gaming Reinvented, che ha ideato un nuovo metodo per ottenere Rupie in abbondanza nel giro di pochi minuti e senza particolare difficoltà. Il trucchetto sta nell'utilizzare un glitch che per l'occasione è stato ribattezzato "Hold Smuggling".

Dopo alcuni semplici passaggi, che potete trovare illustrati nei paragrafi che seguono o nel video presente in questo articolo, il glitch ci darà la possibilità di vendere gli stessi set di oggetti più e più volte senza perderli dall'inventario. Questo significa che potremmo avere, ad esempio, diamanti da continuare a vendere e rivendere fino a raggiungere il massimo di 999.999 Rupie.

Per prima cosa, assicuriamoci di avere un cavallo (per esempio Epona, il cavallo di Link), di trovare una sporgenza elevata e di avere con noi un assortimento di materiali di valore. Dopodiché, posizioniamo il nostro cavallo sotto l'alta sporgenza e raggiungiamola, quindi prepariamoci a lanciare un oggetto economico e saltiamo giù dalla sporgenza, mirando ad atterrare sul cavallo per montare in sella.

Mettiamo in pausa il gioco prima di atterrare e teniamo uno degli oggetti che vogliamo vendere (lasciamone almeno uno nell'inventario), poi guardiamo un ricordo. Teniamo di nuovo gli stessi oggetti, quindi usciamo dal menu di pausa e atterriamo in sella al cavallo.

A questo punto, rechiamoci da un negoziante e prepariamoci a lanciare un oggetto in modo che venga visualizzata l'opzione per parlare con loro. Vendiamo gli oggetti che abbiamo in mano e usciamo, quindi torniamo nel menu di vendita. Noteremo così che gli oggetti che abbiamo venduto torneranno nel nostro inventario, pronti per essere venduti ancora e ancora fino a sazietà.

Questo espediente, che tuttavia richiederà un po' di pratica per essere perfezionato a dovere, funziona con l'ultima versione del gioco, quella aggiornata dopo la patch di Zelda Tears of the Kingodm, che ha in parte risolto il glitch della duplicazione degli oggetti.