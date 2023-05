Zelda Tears of the Kingdom: come annullare l'effetto di Compositor e recuperare l'oggetto

Utilizzare la fusione delle armi in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è essenziale per migliorare il loro potere d'attacco, ma occorre considerare che alcuni oggetti sono molto rari e sarebbe un peccato perderli al momento della distruzione dell'arma. Fortunatamente, esiste un modo per recuperare i materiali usati con Compositor.

Sebbene l'annullamento del Compositor tramite il menu dell'inventario si limiti a liberare l'arma dal suo gadget senza possibilità di riutilizzarlo, è possibile eseguire la stessa procedura con effetti diversi in uno specifico luogo del regno di Hyrule. Il personaggio che può svolgere questo compito si trova al Villaggio Daccapo, un punto della mappa situato nei pressi dell'enorme cantiere, ad est. Una volta raggiunto questo posto, potete andare alla ricerca della postazione di lavoro di Popunda. Si tratta di un buffo Goron con il cappello da carpentiere il cui compito è proprio quello di smontare le armi fuse con il Compositor, assicurandosi che questo passaggio non comporti la distruzione dell'accessorio, che sia esso un'altra arma, un prezioso minerale o una parte di mostro (come quelle dei Lynel, particolarmente rare). Tale procedura non è gratuita, dal momento che ogni volta che vorrete smontare una vostra creazione con la particolare abilità di Link dovrete pagare solo 20 Rupie.

Si tratta di un ottimo sistema per non perdere gli accessori per le armi, dal momento che quando un'arma è in procinto di rompersi (ovvero lampeggia di rosso nella schermata dell'inventario) potete recarvi da Popunda per smontarla e riutilizzare lo stesso oggetto su un'altra arma corpo a corpo.

