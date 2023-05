Zelda Tears of the Kingdom: come aumentare gli slot di armi, scudi e archi

In The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vi renderete presto conto che il quantitativo massimo di armi, scudi e archi che si possono trasportare è troppo basso. Proprio per questo motivo, è meglio approfittare il prima possibile degli slot aggiuntivi per l'inventario.

Il sistema di espansione dell'inventario del protagonista funziona in maniera pressoché identica a quanto abbiamo visto in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il giocatore può infatti scambiare i Semi Korogu raccolti in giro per Hyrule con slot aggiuntivi per una delle tre categorie di oggetti da tenere nello zaino: per ciascuna di esse, il primo potenziamento ha il costo di 1 seme e quelli successivi hanno un prezzo crescente. Ovviamente è impossibile utilizzare i Semi Korogu senza di lui, l'irreprensibile Castonne, che dopo aver ricevuto questi collezionabili si esibisce in una buffa danza tramite la quale applica i potenziamenti. Per trovare Castonne dovrete innanzitutto giungere al Forte di Guardia e poi muovervi verso nord-ovest, fino a trovare il Nuovo stallaggio Dormedolce. Si tratta dell'area in cui salirete su una piccola mongolfiera per motivi di trama, quindi potete attendere di arrivarci grazie ad una delle missioni iniziali. Una volta sul posto, procedete verso la torre topografica del monte Labul: lungo il percorso vi imbatterete in Castonne, spaventatissimo per via di alcuni alberi in grado di muoversi e attaccare i passanti. Armatevi quindi di un'arma affilata o di frecce infuocate per ridurre in tocchetti di legno questi avversari e poi parlate con il personaggio in cerca di aiuto. Dopo aver acquistato il primo potenziamento per lo zaino, si attiverà un breve filmato e non sarà più possibile trovare lì il prezioso NPC.

Da questo momento in poi, Castonne si trasferirà nell'angolo sud-est del Forte di Guardia e resterà lì per buona parte dell'avventura, pronto a fornirvi aiuto in cambio dei Semi Korogu.

Avete già letto la nostra guida su come modificare la paravela e il colore delle armature in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Non dimenticate di dare un'occhiata anche ai consigli su come accumulare Rupie velocemente in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.