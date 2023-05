Zelda Tears of the Kingdom: come cambiare la skin del deltaplano e i colori dell'armatura

Avete sbloccato i tessuti per la Paravela con gli Amiibo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ma non sapete come fare per utilizzarli? Nessun problema, poiché in questa guida vi spiegheremo come fare per modificare l'aspetto del deltaplano e il colore di buona parte delle armature di Link.

Prima di procedere con tutti i passaggi utili per personalizzare l'equipaggiamento in dotazione del protagonista dell'esclusiva Nintendo Switch, è chiaro che occorre prima completare le fasi iniziali della quest principale fino a sbloccare la paravela.

Una volta messe le mani sul gadget, potete fare scorta di cibo e armi ed incamminarvi verso sud-est da Hyrule Centrale. Il vostro obiettivo è infatti situato nel Villaggio Finterra, il quale richiede di compiere un tragitto piuttosto lungo per chi si sta spostando dal Forte di Guardia, ovvero quello che potremmo definire l'hub centrale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Tra i numerosi NPC con i quali interagire nel grosso centro abitato troviamo anche il sarto Serge, con cui sarà sufficiente parlare per sbloccare la possibilità di modificare il tessuto della paravela e, in aggiunta, ricevere la prima skin extra in maniera gratuita. Serge vi donerà infatti il tessuto di Sagono, l'eccentrica stilista legata ad una divertente quest del villaggio. D'ora in poi, vi basterà parlare con il sarto e selezionare l'opzione 'Rinnovo della paravela' per selezionare uno degli aspetti che avete sbloccato.

Selezionando invece 'Tingo i vestiti', il buon Serge potrà apportare qualche modifica ai colori della vostra armatura, sebbene tale opzione abbia qualche limitazione. Non tutti i pezzi d'equipaggiamento permettono una modifica del genere e sarà necessario indossare pezzi di un set i cui colori possono essere cambiati prima di avvicinarsi al personaggio.

