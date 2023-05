Zelda Tears of the Kingdom: come combinare e fondere oggetti con Compositor

Una delle principali novità in termini di gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom consiste nella possibilità di fondere fra loro armi ed oggetti per creare combinazioni incredibilmente forti o dagli effetti unici. Scopriamo insieme come fare per usare al meglio l'abilità Compositor di Link.

Come combinare oggetti con armi e scudi

L'utilizzo dell'abilità Compositor è davvero utile in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, poiché la fusione di qualsiasi elemento ad un'arma o ad uno scudo possono alterarne le caratteristiche e, ad esempio, aumentarne il potere d'attacco o addirittura la resistenza, così che possano essere utilizzate più a lungo prima dell'inevitabile distruzione. Esistono tre modi diversi per procedere con la fusione, visto che ogni arma può essere unita ad un elemento dello scenario, ad un oggetto dell'inventario o ad un'altra arma. Ogni opzione ha i suoi vantaggi e non esiste una soluzione migliore delle altre: potreste ad esempio fondere due lance per ottenere un'arma fragile ma in grado di colpire il nemico anche a distanza, oppure unire una clava ad un masso per creare uno strumento con cui distruggere qualsiasi parete di roccia.

Nel caso in cui vogliate unire fra loro due armi o un'arma ed un oggetto (come ad esempio i cristalli che conferiscono poteri elementali), occorre seguire i seguenti step: premete il tasto +, spostate il cursore sull'oggetto o l'arma che volete fondere con l'arma e premete il tasto A. A questo punto selezionate 'Prendi in mano' e premete B per uscire dal menu. Ora che Link ha in mano l'oggetto, potete lasciarlo cadere con il tasto A. Impugnate quindi l'arma o lo scudo con cui volete fondere questo elemento e attivate Compositor: la pressione del tasto ZL lo fonderà con lo scudo, invece la pressione di Y lo unirà all'arma equipaggiata dal protagonista in quel momento.

Per unire invece l'arma ad un elemento dello scenario come un masso o un tronco d'albero, è sufficiente attivare Compositor quando il protagonista è nei pressi dell'oggetto e seguire le stesse indicazioni scritte poco più sopra.

Come combinare gli oggetti con le frecce

La creazione di frecce speciali in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è invece molto più rapida, visto che è sufficiente tenere premuto il tasto per mirare con l'arco (ZR) e, mentre Link tende l'arco, tenere premuta anche la freccia su della croce direzionale: a questo punto scorrete con lo stick analogico destro fra gli ingredienti a vostra disposizione e, quando il cursore è sull'oggetto che vi interessa, lasciate andare tutti i tasti ad eccezione di ZR. Ora non resta altro da fare che puntare la vostra freccia speciale verso l'obiettivo e fare fuoco.

