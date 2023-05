Zelda Tears of the Kingdom: come costruire una moto volante in pochi secondi

Mentre i giocatori si stanno sbizzarrendo nella realizzazione dei veicoli più pazzi in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (avete visto il Metal Gear Rex in Zelda TOTK?), c'è anche chi sta decidendo di trovare un modo per rendere più agile la creazione di mezzi con cui muoversi per il regno di Hyrule.

A tal proposito, è stato scoperto un modo per mettere su un'utilissima moto volante con soli tre Congegni Zonau, perfetta per spostarsi velocemente ed evitare gli ostacoli. Per procedere con la creazione di questo velivolo occorrono solo ed esclusivamente due turbine ed una cloche. Accedete al menu dell'inventario e tirate fuori dalle loro piccole sfere i tre dispositivi, così da iniziare a lavorarci sopra con Ultramano.

Posizionate la prima turbina sul pavimento con la ventola rivolta verso il basso. Ora agganciate la cloche con l'abilità di Link e, con il manubrio rivolto verso Link, inclinatela leggermente e appiccicatela alla prima turbina. Raccogliete ora l'ultima turbina e agganciatela sul retro della cloche, affinché sia parallela all'altra grossa ventola.

A questo punto non c'è altro da fare, poiché seguendo questi semplicissimi passi avete creato una piccola moto volante che può risultare utile in svariate situazioni. Uno dei possibili utilizzi del veicolo potrebbe essere quello di evitare le aree ricoperte dal Miasma nel sottosuolo di Hyrule. Ovviamente avrete bisogno di un po' di batteria extra per far sì che il mezzo non cada pochi secondi dopo l'avvio e, nel caso in cui dovesse essere totalmente buio, potreste agganciare una fonte di luce alla turbina anteriore.

Se invece vi mancano i pezzi necessari alla costruzione, potete far visita ai Creagongegni Zonau che distribuiscono cloche e turbine per ottenerne qualcuno e conservalo nello zaino per i momenti di bisogno.

