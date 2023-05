Zelda Tears of the Kingdom: come cucinare e tutti gli effetti di cibi e pozioni

Tra le meccaniche più importanti di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom c’è la cucina. Sebbene sia spesso sottovalutata, questa possibilità offerta dagli sviluppatori permette di ottenere effetti equiparabili a quelli delle armature più rare e superare i momenti di difficoltà.

Ogni cibo o pozione cucinata ha un effetto diverso e quelle che si limitano a ripristinare la salute di Link rappresentano solo una piccolissima parte di quelle che si possono realizzare nell’esclusiva Nintendo Switch.

Come cucinare

Cucinare in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è davvero semplice, poiché è sufficiente avvicinarsi ad un pentolone, aprire il menu e mettere fra le mani di Link da uno a cinque ingredienti da combinare. Una volta che il protagonista ha gli oggetti pronti, occorre premere A in prossimità del pentolone per dare il via alla fase di cottura, che in pochi secondi ci restituirà una pietanza cotta o un intruglio da bere.

Il segreto per imparare a cucinare è quello di leggere attentamente le descrizioni degli ingredienti, poiché esse contengono ogni dettaglio su come prepararlo e quali sono i possibili effetti. A meno che non vogliate limitarvi a cuocere frutta, carne o pesce per creare oggetti curativi, occorre combinare elementi neutri ad altri dotati di effetti speciali. Per i cibi, gli elementi neutri sono ad esempio l’Hyrulino, i pezzi di carne e l’Aspio Hyrule, invece le pozioni richiedono come base di partenza una parte di mostro come i corni. Una volta scelto l’elemento di base, occorre accompagnarlo con un ingrediente che fornisca un effetto speciale: se volessimo creare un cibo per resistere al freddo, potremmo unire un elemento neutro come la carne ad uno o più Caldoperoni. Il numero di elementi che forniscono l’effetto speciale non è irrilevante, poiché più è elevato e maggiore è l’efficacia della pozione: nel caso del Caldoperone, la durata della protezione dal freddo sarà maggiore.

A differenza di Breath of the Wild, in Tears of the Kingdom le ricette vengono salvate ed è possibile mettere immediatamente fra le mani di Link tutti gli ingredienti che servono per ripeterne una. In tal caso, è sufficiente premere a su uno degli ingredienti che vi servono e poi cliccare su ‘Seleziona una ricetta’, così da scorrere fra tutte le preparazioni già sbloccate.

Effetti

Ecco quali sono i bonus che si possono ricevere tramite la cucina in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom:

Vivax: aggiunge temporaneamente alcuni portacuori, riconoscibili dal colore giallo

aggiunge temporaneamente alcuni portacuori, riconoscibili dal colore giallo Raggiante: ripristina i cuori persi a causa dei danni subiti dal Miasma

Levafatica: ripristina parte dell’indicatore del vigore

ripristina parte dell’indicatore del vigore Prendifiato: aggiunge un segmento temporaneo all’indicatore del vigore, contrassegnato dal colore giallo

aggiunge un segmento temporaneo all’indicatore del vigore, contrassegnato dal colore giallo Piccapicca: aiuta a sopportare il freddo (la protezione dipende dal livello)

aiuta a sopportare il freddo (la protezione dipende dal livello) Isolante: protegge dalle scosse elettriche (la protezione dipende dal livello)

protegge dalle scosse elettriche (la protezione dipende dal livello) Ignifugo: protegge dal fuoco (la protezione dipende dal livello)

protegge dal fuoco (la protezione dipende dal livello) Rinforzante: aumenta temporaneamente l’attacco

aumenta temporaneamente l’attacco Bruciante: aumenta temporaneamente l’attacco nei luoghi caldi

aumenta temporaneamente l’attacco nei luoghi caldi Pungente: aumenta temporaneamente l’attacco nei luoghi freddi

aumenta temporaneamente l’attacco nei luoghi freddi Tonante: aumenta temporaneamente l’attacco nelle tempeste di fulmini

aumenta temporaneamente l’attacco nelle tempeste di fulmini Scorzadura: aumenta temporaneamente la resistenza ai colpi

aumenta temporaneamente la resistenza ai colpi Sprint: aumenta temporaneamente la velocità di movimento e migliora corsa, scalata e nuoto

aumenta temporaneamente la velocità di movimento e migliora corsa, scalata e nuoto Agile: aumenta temporaneamente la velocità di nuoto

aumenta temporaneamente la velocità di nuoto Antiscivolo: permette di non scivolare sulle superfici bagnate per qualche minuto

permette di non scivolare sulle superfici bagnate per qualche minuto Furtivo: rende i movimenti più silenziosi per breve tempo

rende i movimenti più silenziosi per breve tempo Lucente: fa illuminare temporaneamente una piccola area intorno al protagonista

Cucina d’emergenza

Sappiamo bene che potrebbero verificarsi situazioni per cui è necessario dover preparare qualcosa al volo ma non vi è modo per farlo a causa della mancanza di pentoloni nei paraggi. In momenti come questi, non demordete poiché c’è sempre una soluzione. La prima, che è anche la più pratica, consiste nell’utilizzo del Congegno Zonau che prende proprio il nome di ‘Pentolone portatile’: basta tirarlo fuori dallo zaino per avere a portata di mano una postazione con cui cucinare una sola volta, dopodiché si autodistruggerà. Se invece siete a corto di oggetti curativi, potete seguire la nostra guida per lacreazione di un falò in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Una volta creato il piccolo fuocherello, potrete lasciar cadere lì vicino alcuni oggetti e, una volta cotti e prima che si brucino, raccoglierli nuovamente. In questo modo potrete ad esempio cuocere le mele o pezzi di carne per potenziarne gli effetti curativi.

