Zelda Tears of the Kingdom come Death Stranding? Una mod lo rende possibile

Mentre in rete si discute dell'assenza di Death Stranding 2 dal PlayStation Showcase, il modder Jjiinx si è premurato di realizzare un'espansione fan made di Zelda Tears of the Kingdom che lo trasforma in una sorta di 'spin-off nintendiano' di Death Stranding.

La nuova patch amatoriale di Jjiinx che sta circolando sui portali dedicati alle mod per la versione emulata di Zelda TOTK trae forte ispirazione dall'impianto ludico dell'avventura post-apocalittica di Kojima Productions per apportare tutta una serie di cambiamenti all'esperienza free roaming, alla gestione dell'inventario e al sistema di combattimento del sequel di Breath of the Wild.

La mod, nella fattispecie, riduce i danni arrecati da Link (portandoli al 60% del valore originario), rende più lenta la scalata delle pareti rocciose e aumenta il costo in resistenza del salto e delle bracciate veloci mentre si nuova.

Sulla falsariga di Death Stranding, la mod introduce anche dei bonus e dei malus specifici per equipaggiamenti come l'attrezzatura da arrampicata e l'armatura rana. Sempre attraverso questa espansione fan made vengono infine apportate delle modifiche sostanziali al sistema di crafting e di gestione dell'inventario, con la riduzione del danno delle armi in base al numero di slot occupati per simulare la fatica provata da Link nel trasportare un carico eccessivo.

