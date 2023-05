Zelda Tears of the Kingdom: come duplicare gli oggetti con il nuovo glitch

La patch 1.1.2 di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha bloccato il glitch che permetteva di duplicare gli oggetti ma non preoccupatevi perché lo stesso aggiornamento in realtà contiene a sua volta un secondo bug che permette di ottenere lo stesso risultato, anche se in maniera più complessa e meno intuitiva.

Come fare dunque per raddoppiare gli oggetti in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom anche se avete aggiornato il gioco alla versione 1.1.2? Ecco i passaggi da seguire:

Come duplicare gli oggetti in Zelda Tears of the Kingdom

Salvare il gioco

Fondere l'oggetto da duplicare con un arma

Preparare Link per il lancio dell'arma

Continuando a tenere premuto R aprite la mappa

Scorrere fino a Memorie e selezionarne una

Premere X e ripetere per almeno tre Memorie

Premere + per salvare

Caricare il file salvato prima dell'inizio del procedimento

In questo modo otterrete un copia esatta dell'oggetto che avete deciso di duplicare. Esiste a quanto pare anche un altro metodo per avere lo stesso risultato ma è decisamente più macchinoso in quanto richiede di completare alcune quest secondarie e fasi specifiche del gioco.

Questo trucco funziona al momento della stesura ma potrebbe venire rapidamente bloccato con una patch o un hotfix. Se avete bisogno di aiuto vi rimandiamo alla nostra guida con i trucchi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.