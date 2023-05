Zelda Tears of the Kingdom: come guadagnare Rupie velocemente

Non ci vorrà molto prima che vi rendiate conto di quanto possano essere utili le Rupie in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La preziosa valuta di scambio permette infatti di acquistare sia set di armature che preziosi consumabili in giro per i vari villaggi. Se siete alla disperata ricerca di denaro, ecco come arricchirsi ad Hyrule.

Vendita di oggetti

Il metodo principale per ottenere Rupie è, come potete facilmente immaginare, quello di continuare ad eliminare qualsiasi tipo di minaccia in giro per Hyrule, dal momento che i nemici faranno cadere sempre alcuni materiali il cui prezzo di vendita varia in base alla rarità del mostro. Ancora più preziosi sono invece i minerali che si ottengono distruggendo i vari blocchi che si trovano nelle grotte o nel sottosuolo in quantità generose.

Ecco di seguito il prezzo di vendita dei minerali in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom:

Ambra - 30 Rupie

Opale - 60 Rupie

Pietra Luminosa - 70 Rupie

Topazio - 180 Rupie

Rubino - 210 Rupie

Zaffiro - 260 Rupie

Diamante - 500 Rupie

Quest secondarie

Un'altra fonte di Rupie in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il completamento di missioni secondarie in giro per il regno. Esiste ad esempio un NPC che vi darà 10 Rupie per ogni pozzo che visiterete, invece altri personaggi vi ricompenseranno con una manciata di gemme preziose dopo aver soddisfatto le loro richieste.

Piccoli rospettri

A garantire un bel po' di Rupie sono anche le creaturine spettrali che si possono incontrare spesso e volentieri in giro per la mappa. Questi esserini simili a cani di colore azzurro con piccole corna possono essere colpiti con una freccia o con una qualsiasi altra arma (è improbabile però che possiate avvicinarvi senza allertarli): non temete, il bersaglio non morirà ma lascerà cadere un bel po' di Rupie con buona probabilità che ve ne siano anche alcune colorate, il cui valore è superiore.

Amiibo

Se invece volete accumulare Rupie in quantità smodate, non possiamo che suggerirvi di sfruttare un pratico trucchetto legato agli Amiibo e, in maniera più specifica, alla statuetta di Link Lupo di The Legend of Zelda Twilight Princess. Sebbene l'attivazione dell'oggetto da collezione non abbia più lo stesso effetto che aveva in Breath of the Wild, poggiando il personaggio sul controller si fa cadere dal cielo un grosso quantitativo di pezzi di carne più o meno grandi. Dal momento che questi oggetti hanno un prezzo di vendita mediamente alto, potete utilizzare il trucco dell'orologio di Nintendo Switch per continuare ad attivare l'Amiibo e poi vendere tutta la carne ad un qualsiasi mercante.

