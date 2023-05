Zelda Tears of the Kingdom: come importare il cavallo di Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un seguito diretto di Breath of the Wild, e in quanto tale presenta numerose connessioni con il capolavoro del 2017, alcune più tangibili delle altre. I ragazzi di Nintendo hanno dimostrato di tenere anche ai più piccoli dettagli permettendo di importare la vecchia cavalcatura di Link.

Esattamente come il suo predecessore, anche Tears of the Kingdom offre a Link la possibilità di cercare, domare e cavalcare dei cavalli nelle lande di Hyrule. Non è difficile affezionarsi a questi animali meravigliosi, dunque Nintendo ha ben pensato di implementare una funzione che consente ai giocatori veterani di importare la loro vecchia cavalcatura di Breath of the Wild in Tears of the Kingdom.

Il procedimento è molto semplice: è sufficiente possedere i vecchi salvataggi di Breath of the Wild sulla medesima Nintendo Switch impiegata per giocare a Tears of the Kingdom. Il gioco rileva automaticamente la presenza dei dati sulla memoria di archiviazione, rendendo disponibile il cavallo di Breath of the Wild, con il suo nome e le sue personalizzazioni, presso una stalla qualsiasi. Se all'epoca avete giocato su un'altra Nintendo Switch, allora dovete assicurarvi di aver caricato i file di salvataggio sul cloud. Se lo avete già fatto, vi basterà effettuare il download dei dati sulla console attuale, facendo ovviamente ben attenzione ad utilizzare il medesimo account.

