Zelda Tears of the Kingdom: come raggiungere le isole fluttuanti nel cielo di Hyrule

Il grande fermento dietro The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non deriva solo dall'essere l'attesissimo seguito di Breath of the Wild, ma anche per le tante novità che la nuova avventura offrirà ai giocatori.

Zelda Tears of the Kingdom non è un more of the same, ed i fan gli utenti sono rimasti ammaliati dai cambiamenti introdotti alla mappa di Hyrule e non solo, come nel caso delle isole fluttuanti che dominano i cieli della regione. Ma come possono essere raggiunte?

Sappiamo che il principale metodo per raggiungerle è utilizzare gli appositi “ascensori”: dal cielo cadranno infatti alcuni massi in diverse zone della mappa e grazie a Recall, uno dei nuovi poteri di Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, possiamo raggiungere facilmente il nostro obiettivo.

Ma si tratta dell’unico modo per arrivare alle isole nei cieli? No: il giocatore ha la possibilità di impiegare le proprie energie e risorse per creare mongolfiere, zattere motorizzate e molto altro ancora. Ciò accentua le possibili interazioni con il mondo di gioco, richiedendo una grande inventiva per raggiungere con facilità lo scenario fluttuante che si desidera esplorare.



E siamo sicuri che il mondo rinnovato presente nel nuovo Zelda ha ancora tante sorprese in serbo per gli utenti, magari anche ulteriori metodi per raggiungere le nuove zone pensate appositamente per questo seguito: non vediamo l’ora di scoprire cosa Nintendo ha in serbo per noi.