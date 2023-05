Zelda Tears of the Kingdom: come raggiungere il punto più alto della mappa senza batteria

A meno che non abbiate potenziato a dovere la batteria di Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sorvolare i cieli di Hyrule con un mezzo volante è praticamente impossibile. Sappiate però che esiste un pratico trucco che permette di giungere in alto senza consumare un briciolo di energia.

Prima di iniziare, occorre precisare che il velivolo che stiamo per proporvi (di cui trovate un'immagine in calce alla guida) non permette di spostarsi lateralmente o in avanti, ma si limita a condurre il protagonista verso l'alto, così da poter raggiungere luoghi altissimi e poi lanciarsi con la paravela verso le isole volanti o altri punti difficili da raggiungere in maniera tradizionale, inclusi i checkpoint utili per sbloccare l'armatura che migliora la planata in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Per prima cosa, assicuratevi che sopra di voi non vi sia alcun elemento dello scenario che possa in qualche modo interrompere la vostra salita. A questo punto, tirate fuori dallo zaino questi tre Congegni Zonau: due palloni aerostatici ed un aliante. Con Ultramano, posizionate i palloni ai lati dell'aliante, senza però collocarli alle estremità dell'oggetto. Seguendo la nostra guida su come accendere un falò in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, date fuoco ad un fascio di legna proprio in corrispondenza del cerchio al centro dell'aliante (se non è centrale, utilizzate Ultramano per riposizionarlo). Se avete seguito le istruzioni alla lettera, il calore generato dal falò andrà ad alimentare entrambi i palloni e inizierete la vostra salita. È chiaro che tale sistema sia valido solo in assenza di pioggia, poiché l'acqua andrebbe a spegnere il fuoco e a far cadere rovinosamente la vostra creazione.

Ovviamente si tratta solo di un'idea e il nostro consiglio è quello di provare non solo a replicare quanto detto, ma anche a sfruttare un simile sistema per realizzare qualcosa di diverso ed in grado di ottenere lo stesso risultato. Dopotutto le possibilità offerte dal gioco sono infinite!

Sempre a proposito di idee per costruire mezzi nell'esclusiva Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra guida su come realizzare una moto volante in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con pochi elementi ed in pochissimi secondi.